"سجلات الإبادة" تكشف خطط الصرب لتنفيذ مذابح ضد مسلمي البوسنة

نشر مركز "استذكار مجزرة سربرنيتسا" سجلات جلسات برلمان جمهورية صرب البوسنة، في إطار مشروع بعنوان: "سجلات الإبادة الجماعية".

وقد كشفت تلك السجلات عن الخطة التي وضعها مسؤولو جمهورية صرب البوسنة ونواب البرلمان خلال تلك الفترة، بهدف تأسيس دولة صربية داخل البوسنة والهرسك، وعن الطرق التي اعتزموا اتباعها.

وتمت إتاحة هذه السجلات أول مرة للجامعات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين والصحفيين والأفراد المهتمين بالموضوع للاطلاع عليها، بعد أن كانت تستخدم فقط أدلة في المحكمة أثناء محاكمات جرائم الحرب.

ومن المنتظر أن يساهم نشر السجلات في البحث أكثر عن جرائم الحرب والمجزرة التي وقعت، وفي كشف العديد من التفاصيل غير المعروفة عن أكثر الحروب دموية في أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية.

كانت تصريحات سفاح البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش عام 1995، التي قال فيها "نهدي هذه المدينة إلى الشعب الصربي قبيل العيد الوطني الكبير"، نذيرا من مذبحة مدينة سربرنيتسا التي كانت قد أعلنتها الأمم المتحدة منطقة آمنة.

ملاديتش كان قد قال في 11 يوليو/ تموز من ذلك العام: "لقد حانت اللحظة أخيرا للانتقام من الأتراك (المسلمين) في هذه المنطقة".

ولم تكن كلمات الجنرال الصربي والمذبحة بعدها التي أسفرت عن مقتل أكثر من 8 آلاف بوسني، في الحقيقة سوى تنفيذا لجريمة تم التخطيط لها في جلسات برلمان جمهورية صرب البوسنة.

** البوسنة والهرسك دولة الصرب منذ القدم

في أحد خطاباته بمجلس جمهورية صرب البوسنة بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 1993، قال فوجو كوبريسانين أحد مؤسسي الجمهورية، إن "المسلمين البوسنيين ليسوا بشرا، وليس لديهم الحق في الحياة".

وتساءل: "هل المسلمون (البوسنيون) شعب حقاً؟ هذا الشعب تم استحداثه من قبل جوزيف تيتو عام 1974. إن البوسنة والهرسك منذ قديم الأزل دولة الصرب".

وتابع: "صحيح أن الأتراك ظلوا هنا لمدة 500 عام ولكننا طردناهم مع النمساويين والألمان. إلا أن البوسنة لم تصبح بعد دولة الصرب بل أصبحت دولة المسلمين... البوسنة دولة الصرب".

وتكشف خطابات العديد من النواب بجمهورية صرب البوسنة في تلك الفترة، عن المخططات التدميرية للسياسيين والعسكريين الصرب.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 1991، اتخذ المجلس الوطني لصرب البوسنة والهرسك قرارا بتأسيس الجمهورية كيانا فيدراليا داخل يوغوسلافيا، كما اعترف بجمهورية كرايينا الصربية.

وعلى ضوء هذا القرار، تم إعلان جمهورية صرب البوسنة والهرسك في 9 يناير 1992.

وفي جلسة مناقشة النشيد الوطني لدولة الصرب في فبراير/ شباط 1992، قال فوجيسلاف ماكسيموفيتش: "نحن ننشئ دولة صربية على أراض صربية. من حقنا أن يكون لدينا نشيدنا وعلمنا وشعارنا الخاصة بدولتنا".

** سنأخذ أراضينا بالقوة

رئيس المجلس الصربي مومسيلو كراييسنيك الذي أدين بعد ذلك بسبب جرائمه في حق غير الصرب، قال في إحدى الجلسات: "أمامنا طريقان فقط، إما الكفاح السياسي ونيل أقصى ما يمكننا الحصول عليه، وإما أن نقوم بما اعتدنا عليه منذ قرون. أي أخذ أراضينا بالقوة".

وفي جلسة بتاريخ 12 مايو/ أيار 1992، وأثناء مناقشة الأهداف الاستراتيجية لصرب البوسنة والهرسك، اعترض الجنرال ملاديتش على خطة كراييسنيك وكراديتش، واصفاً ما يريدون القيام به بأنه إبادة جماعية لن يستطيعوا تبريرها أمام العالم، إلا أنه بذل ما بوسعه بعد ذلك لتنفيذ تلك الخطة.

** تعليق كاراديتش على مجزرة سربرنيتسا

وفي جلسة أغسطس/ آب 1995، عقب وقوع مذبحة سربرنيتسا، قال كاراديتش:

"لو أقدمنا على دخول سربرنيتسا والجنرال الفرنسي موريون هناك كانوا سيقصفوننا ويحرقوننا. لكني انتظرت الوقت المناسب ثم وقعت قرار السيطرة على سربرنيتسا وتيوساك زيبا وغورازدي".

وأكد كاراديتش أنه كان وراء كل القرارات، وأن جميع الخطوات تم تسجيلها لدى القيادة العليا، وأنه أعطى الأمر شفويا وكتابيا بالتقدم نحو سربرنيتسا وزيبا.

وفي خطاب آخر في أكتوبر/ تشرين الأول 1995، أكد كاراديتش دوره القيادي في مذبحة سربرنيتسا.

** الحكم على كاراديتش وملاديتش بالسجن المؤبد

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، مقرها مدينة لاهاي الهولندية، حكما بالسجن المؤبد على كاراديتش وملاديتش بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب.

كما حكمت بالسجن 11 عاما على نائب رئيس جمهورية صرب البوسنة بيليانا بلافسيتش، و30 عاما على السياسي الصربي رادوسلاف برديانين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية.

** حرب البوسنة

في 29 فبراير ـ 1 مارس 1992، أجرت البوسنة والهرسك استفتاء شعبياً أعلنت بعده استقلالها.

وعقب الاستفتاء مباشرة قامت وحدات الجيش اليوغسلافي التي كانت تحت سيطرة الصرب مع المليشيات الصربية بارتكاب إبادة عرقية في حق المسلمين البوسنيين.

استمرت الحرب أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، وارتكب الصرب خلالها مذابح جماعية ضخمة ضد المدنيين، إضافة إلى تعذيب ونفي الآلاف.

وفي يوليو 1995، قامت الوحدات الصربية بقيادة الجنرال ملاديتش بقتل 8 آلاف و372 مدنيا على الأقل في مدينة سربرنيتسا والمناطق المجاورة لها، خلال بضعة أيام.

وبسبب حملات التطهير العرقي في مدن بريدور، وفوتشا، وزفورنيك، وفيشغراد، لم يتبقَ أي بوسني مسلم تقريباً في تلك المناطق. كما تم حصار سراييفو 44 شهرا.

وانتهت الحرب في 21 نوفمبر 1995، بعد توقيع اتفاقية دايتون، بعد أن تسببت في إبادة أكثر من 300 ألف شخص باعتراف الأمم المتحدة، إضافة إلى اغتصاب آلاف المسلمات في البوسنة والهرسك، وتهجير الملايين، وجمع آلاف المدنيين وتعذيبهم في معسكرات الاعتقال.