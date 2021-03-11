أفغانستان.. مدارس وقف المعارف التركي تحيي مئوية العلاقات بين البلدين

أحيت مدارس وقف المعارف في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان، الذكرى المئوية الأولى لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وكابل.

ووقعت تركيا وأفغانستان اتفاقية في 1 مارس/ آذار 1921 أقامتا عبرها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي هذا الإطار، أقام الوقف مراسم شارك فيها القنصل العام التركي في مزار شريف، سميح لطفي طورغوت، وممثلين عن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، ورئاسة الشؤون الدينية التركية، ومدراء ثانويات وقف المعارف في المدينة الأفغانية.

وفي كلمة له خلال المراسم، قالت سودة باشاران، مديرة ثانوية مزار شريف للبنات التابعة لوقف المعارف، إنهم مدينون بالاحترام والتقدير للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني ومؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، لدورهما في تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وكابل.

وأكدت على أهمية الروابط القائمة بين الشعبين التركي والأفغاني.

وفي سياق متصل، أشارت باشاران إلى وجود 25 مؤسسة تعليمية في 8 ولايات مختلفة بأفغانستان، تابعة لوقف المعارف التركي.

وأنشأت تركيا عام 2016 وقف المعارف، ليتولى إدارة المدارس في الخارج، التي كانت مرتبطة بتنظيم "غولن" الإرهابي، وليقوم بإنشاء مدارس ومراكز تعليمية جديدة بمختلف دول العالم.