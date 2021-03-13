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أفغانستان.. مقتل 6 عناصر أمن وأسر 5 في هجوم لطالبان بقندوز

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.03.2021 12:56
آخر تحديث في 13.03.2021 13:13
أفغانستان.. مقتل 6 عناصر أمن وأسر 5 في هجوم لطالبان بقندوز

قتل 6 عناصر على الأقل من قوات الأمن الأفغاني، في هجوم لحركة طالبان بولاية قندوز شمالي البلاد، بحسب إعلام محلي، السبت.

ونقلت قناة طلوع نيوز الأفغانية عن مصادر (لم تسمها) إن هجوما لطالبان استهدف موقعا أمنيا في مقاطعة خان أباد، بقندوز، أسفر عن مقتل 6 عناصر من قوات الأمن.

وأضافت المصادر أن 5 عناصر أمن آخرين تم أسرهم أيضا من قبل طالبان.

وذكر مصدر أمني إن 5 مسلحين من طالبان قتلوا أيضا في الهجوم.

وسقط الموقع الأمني بيد طالبان عقب الهجوم، بحسب ما أكدت المصادر.

ولم يصدر تعقيب فوري من الحكومة الأفغانية أو طالبان بشأن الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد مقتل وإصابة 30 من عناصر الأمن والمدنيين في هجمات استهدفت 10 ولايات أفغانية يومي الخميس والجمعة.

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