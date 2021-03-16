باكستان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا

انضمت باكستان إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تحتفل لأول مرة بـ"اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية الاثنين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إجماع دول منظمة التعاون الإسلامي لتسمية هذا اليوم هو انعكاس لمشاعر المليارات من المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: "اليوم ننضم إلى أعضاء منظمة التعاون الإسلامي للاحتفال لأول مرة باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا".

وبهذه المناسبة ستقيم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي فعالية رفيعة المستوى في نيويورك في 17 مارس/آذار 2021".

وتبنى مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في دورته السابعة والأربعين، المنعقدة في نوفمبر الماضي في مدينة نيامي، النيجر، قرارًا بالإجماع قدمته باكستان وتركيا للاحتفال بيوم 15 مارس كـ"اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا".

وتعمل المنظمة حاليا مع المجتمع الدولي للاحتفال بهذا اليوم على المستوى العالمي.

وقالت الوزارة: "رئيس الوزراء عمران خان كان الصوت الدولي البارز في رفع الوعي بالعواقب الوخيمة للتصاعد الممنهج لظاهرة الإسلاموفوبيا، وتعزيز الانسجام بين الأديان".

مضيفة أن وباء كراهية الإسلام، الذي تغذيه ظاهرة الشعبوية، وخطاب الكراهية، ونقص المعرفة، والمعلومات المضللة، يسبب معاناة لا يمكن تصورها للأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم.

وأكدت باكستان مجدداً دعمها لمواصلة قيادة الجهود الدولية لبناء الجسور بين الثقافات والحضارات.

وقالت الوزارة: "بالاحتفال بهذا اليوم، نريد بناء فهم أفضل للإسلام والتعاليم الإسلامية، وإرسال رسالة تضامن وتعاون دوليين. ولا نزال عازمين على تعزيز قيم التعايش السلمي والانسجام بين الثقافات والديانات".

وقالت المنظمة في تقريرها المقدم في اجتماع وزراء الخارجية في النيجر العام الماضي، إن حجم انتشار الإسلاموفوبيا، سواء من حيث الزخم أو الانتشار، أمر مقلق وخاصة في هذه الأيام، حيث ظهر كـ"شكل جديد من أشكال العنصرية" الذي يتسم برهاب الأجانب، والتنميط السلبي للمسلمين.

وأضافت المنظمة في تقريرها: "هناك تسجيل لارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين سواء في الواقع أو على الإنترنت، بالإضافة إلى التمييز في التعليم والتوظيف والإسكان وقطاع الرعاية الصحية".

وكشفت الدراسات في أوروبا، وأماكن أخرى أيضًا، أن الإسلاموفوبيا أصبح أكثر وضوحًا في وسائل الإعلام وخطاب الأحزاب والجماعات السياسية اليمينية التي تميل إلى استغلال الخوف العام من الإسلام والبناء عليه لتحقيق مكاسب انتخابية.

ووفقا للمنظمة: "جدير بالملاحظة أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تتزايد أيضا في بعض البلدان غير الغربية، حيث تواجه المجتمعات والأقليات المسلمة التمييز والكراهية والعنف، كما يحصل في كشمير".

وأفادت منظمة التعاون الإسلامي أنه خلال جائحة كورونا، كان هناك ارتفاع ملحوظ في الروايات السلبية وخطاب الكراهية في بعض البلدان التي تعتبر الأقليات المسلمة مسؤولة عن انتشار فيروس كوفيد-19، كجزء من حملة التضليل و"الأخبار مزيفة" المنتشرة بشكل رئيسي في وسائل التواصل الاجتماعي.