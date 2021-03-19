مجلس أوروبا يدعو إلى التحقيق حول انتهاكات جسيمة للجيش في الشيشان

دعا مجلس أوروبا السلطات الفدرالية الروسية إلى إجراء "تحقيق فوري ونزيه ومستقل" في انتهاكات ارتكبها الجيش الشيشاني في الشيشان كشف عنها صحيفة نوفايا غازيتا الروسية المستقلة.

وقالت مفوضة مجلس أوروبا لشؤون الشيشان دنيا مياتوفيتش الجمعة إن "الشهادات المروعة التي كشفت عنها نوفايا غازيتا حول عمليات قتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ارتُكبت في الشيشان في السنوات الأخيرة تستدعي إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل من جانب السلطات الفدرالية الروسية".

وأضافت "يجب محاكمة جميع الأفراد الذين ثبت تورطهم في هذه الجرائم الشنيعة أيا تكن صفاتهم الرسمية".

ونشرت صحيفة نوفايا غازيتا المستقلة الاثنين شهادة عضو سابق في فوج للقوات الخاصة الشيشانية يدعى أحمد قديروف بشأن انتهاكات ارتكبت في الجمهورية الروسية الواقعة في منطقة القوقاز.

وقال إن الوحدة شاركت في اعتقال مئات من سكان الشيشان في 2017 وقتل عشرة منهم على الأقل.

وتواجه صحيفة "نويفا غازيتا" التي أسست في 1993 ترهيبا وهجمات وعمليات قتل تطال موظفيها. وقالت الصحيفة الاثنين إنها تعرضت لـ"هجوم كيميائي" عند مدخل هيئة تحريرها في موسكو.

وفي الماضي اغتيل العديد من صحافييها، بمن فيهم الصحافية المشهورة آنا بوليتكوفسكايا المتخصصة في تغطية الصراع في الشيشان التي قتلت في 2006.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس اوروبا "بدلاً من مضايقة الصحافيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقومون بأنشطة مشروعة تصب في المصلحة العامة، ينبغي على السلطات الروسية التعاون معهم والسماح لهم بالعمل بحرية وأمان".