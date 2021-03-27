مقتل 10 أمنيين في هجوم جنوبي أفغانستان

قتل 10 على الأقل من عناصر الأمن في أفغانستان، بينهم قائد شرطة، السبت، في هجوم لحركة طالبان، بولاية هلمند (جنوب)، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت قناة طلوع نيوز الأفغانية عن مصدر أمني (لم تسمه) قوله إن "10 عناصر أمن بينهم قائد شرطة مقاطعة سانغين، عبد المحمد سرواري، قتلوا في هجوم لطالبان على مدينة لشكر غاه، مركز ولاية هلمند".

من جانبها، لم تعلن طالبان مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 09:50 تغ.

من جانبه، أكد المتحدث باسم قائد شرطة ولاية هلمند، محمد زمان حمدارد، وقوع الهجوم.

وقال إن "عناصر أمن بينهم قائد الشرطة سرواري قتلوا في الهجوم".

وأضاف أن "15 عنصرا من حركة طالبان لقوا حتفهم، وأصيب 7 آخرون إثر الهجوم".

ووقع الهجوم على طريق 601 السريع الذي يربط مدينة لشكارجاه بأجزاء أخرى من هلمند، وفق قناة "طلوع نيوز" المحلية.