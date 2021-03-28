أوزبكستان تتسلم مليون جرعة من لقاح صيني لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأوزبكية، الأحد، عن استلامها مليون جرعة من لقاح "ZF2001" للتطعيم ضد كورونا من الصين.

وأفادت وزارة الصحة الأوزبكية في بيان، أن طائرة محملة بشحنة لقاحات تطعيم ضد كورونا وصلت إلى العاصمة طشقند قادمة من الصين.

وأشارت إلى أن لقاح "ZF2001" طورته شركة "آنهوي زيفي لونغ كوم" الصينية للصناعات الدوائية والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية.

وذكر البيان، أن "ZF2001" هو اللقاح الرابع الذي طورته الصين ضد فيروس كورونا، وأنه في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وفي الأسبوع الماضي، تلقت أوزبكستان 660 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" في إطار برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية، لتوفير اللقاحات للدول متوسطة ومنخفضة الدخل.

وستبدأ أوزبكستان بعمليات التطعيم اعتبارا من أول أبريل/نيسان المقبل، عبر 3 آلاف و138 مركز تطعيم و862 مركبة متنقلة في مختلف أنحاء البلاد.

وحتى الأحد، بلغت حصيلة إصابات كورونا في أوزبكستان، 82 ألفا و 340، من بينها 626 وفاة، بحسب موقع وورلدوميتر.