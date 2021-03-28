قادة عسكريون من 12 دولة يدينون استخدام بورما "القوة القاتلة" ضد المتظاهرين

دان قادة عسكريون من 12 دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية السبت "استخدام بورما للقوة القاتلة" ضد المتظاهرين المدنيين العزل.

وجاء البيان المشترك النادر من نوعه بعد أن قتلت القوات الأمنية في بورما 90 شخصا على الأقل السبت، وفق منظمة غير حكومية، في اليوم الأكثر دموية منذ انقلاب الجيش البورمي على السلطة المدنية.

وتزامنت جولة العنف مع تنظيم المجلس العسكري في بورما عرضا عسكريا كبيرا في استعراض للقوة خلال الاحتفال بيوم القوات المسلحة السنوي.

وقال المسؤولون العسكريون في بيانهم إن "الجيش المحترف يتبع المعايير الدولية في سلوكه ويكون مسؤولاً عن حماية، وليس إيذاء، الشعب الذي يخدمه".

وأضاف البيان "نحض القوات المسلحة في بورما على وقف العنف والعمل على استعادة احترام الشعب البورمي وثقته بعدما فقدتهما بسبب تصرفاتها".

والبلدان الأخرى التي وقعت على البيان هي استراليا وكندا والمانيا واليونان وايطاليا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا.