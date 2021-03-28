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14 جريحاً في تفجير انتحاري أمام كنيسة بإندونيسيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 28.03.2021 12:04
14 جريحاً في تفجير انتحاري أمام كنيسة بإندونيسيا

هز تفجير انتحاري، صباح الأحد، كنيسة في مدينة ماكاسار التابعة لولاية ساوث سالاويزي الجنوبية بإندونيسيا، ما أسفر عن سقوط قتيل و14 جريحا.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن الوطني أرغو يوونو، إن 14 شخصا، بينهم حراس أمن بالكنيسة، أصيبوا في الهجوم، لافتا إلى أنهم يخضعون الآن للعلاج في المستشفى.

وأوضحت مديرية أمن ساوث سالاويزي الجنوبية في بيان، أن شخصين حاولا الدخول عبر دراجة نارية إلى الكنيسة، وأن أحدهما فجّر نفسه عند الساعة 10.28 (02:28 ت.غ).

وقال ويلهيلموس تولاك، أحد الكهان للصحفيين، إن حراس الكنيسة اشتبهوا في شخصين على دراجة نارية حاولا الدخول إليها، وتصدوا لهما قبل أن يقوم أحدهما بتفجير عبوته الناسفة قرب بوابة الكنيسة ليقع قتيلا.

من جانبه، أفاد رئيس بلدية ماكاسار محمد بومانتو، أن الأشخاص الذين كانوا داخل الكنيسة لأداء قدّاس الأحد، في حالة صحية جيدة.

ودعا المواطنين، في بيان، إلى عدم الاكتراث للأنباء التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي حول الانفجار.

وأكد أن قوات الأمن كثفت تواجدها في المنطقة، لافتا إلى تواصل التحقيقات بشأن الانفجار.

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