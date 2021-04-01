الأمن الفدرالية الروسي: إحباط عملية إرهابية في غرب موسكو

قالت هيئة الأمن الفدرالية الروسية إنه تم إحباط "مخطط إرهابي" في مقاطعة "تفير"، في شمال غرب العاصمة موسكو.

وأكدت الهيئة، في بيان ، الخميس، أن "السلطات المختصة قتلت مواطنا روسيا، أصله من إحدى دول آسيا الوسطى، ومنتميا إلى تنظيم "داعش"، كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في إحدى منشآت الطاقة بالمقاطعة المذكورة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.

وأوضح البيان أن "المتطرف أطلق النار على عناصر الأمن لدى محاولتهم إلقاء القبض عليه، وتمت تصفيته بالرصاص، دون وقوع إصابات بين أفراد الأمن، وسكان المنطقة".

وأضافت الهيئة أنه " تم العثور في مقر إقامة المتطرف على مكونات لتصنيع عبوة ناسفة، ومختبرا أنشأه داخل منزله لإنتاج مواد متفجرة".