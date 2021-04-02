34 قتيلاً على الأقل في خروج قطار عن مساره في تايوان

لقي ما لا يقل عن 34 شخصًا مصرعهم وأصيب حوالي 60 آخرون صباح اليوم في حادث تصادم بعد خروج قطار عن مساره على الساحل الشرقي لتايوان.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن الشرطة المحلية إن "قطار ركاب اصطدم بشاحنة وخرج جزئيا عن مساره عند دخوله نفقا للسكك الحديدية على طول الساحل الشرقي لتايوان".

وأضافت الشرطة أن "الحادث أسفر عن مصرع 34 شخصا وإصابة 60 آخرين، فيما يحاول الناجون الخروج عبر النوافذ وأسطح عربات القطار للوصول إلى بر الأمان".

وأكد مسؤولون في مقاطعة هوالين إن "جهود الإنقاذ مستمرة".

ووقع الحادث، بالقرب من منطقة "توروكو جورج" ذات المناظر الخلابة شمالي مدينة "هوالين"، حوالي الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وذكرت وسائل الإعلام محلية أن "القطار المكون من 8 عربات، وكان يقل 350 راكبا، خرج عن مساره في مدينة هوالين عندما دخل نفقا".

ولحقت أضرار جسيمة بالعربتين الرابعة والخامسة في القطار.

فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لموقع الحادث تظهر القطار المنكوب، بالإضافة إلى سماع أصوات الركاب وهم يطلبون المساعدة".