باكستان "تستغرب" عدم دعوتها لقمة المناخ الافتراضية في أبريل

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، السبت، عن استغرابه من عدم دعوته إلى اجتماع مقبل تستضيفه الولايات المتحدة بشأن أزمة المناخ.

وقال خان في سلسلة تغريدات عبر تويتر، في إشارة إلى اجتماع افتراضي من المقرر عقده في 22 و23 أبريل/ نيسان الجاري: "أنا مستغرب من عدم دعوة باكستان إلى مؤتمر تغير المناخ".

وأضاف أن سياسة باكستان تجاه البيئة "مدفوعة بالتزامنا تجاه أجيالنا المستقبلية من أجل باكستان نظيفة وخضراء؛ للتخفيف من تأثير تغير المناخ".

واستشهد بمبادرات باكستانية من أجل حل أزمة تغير المناخ، ومنها الحلول القائمة على الطبيعة، وتنظيف الأنهار، و"تسونامي المليار شجرة"، وهو مشروع تشجير أطلقه خان عام 2015 لإعادة تشجير مساحات واسعة من غابات سابقة دمرتها حركة طالبان.

وأضاف: "سياساتنا معترف بها وتم الإشادة بها"، مؤكدا على استعداد بلاده لمساعدة أي دولة تريد التعلم من تجربتها.

والأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا 40 زعيما من حول العالم للمشاركة في قمة المناخ عبر الاتصال المرئي يومي 22 و23 أبريل/ نيسان المقبل، لكن لم تشمل الدعوات باكستان.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، أن القمة ستؤكد الضرورة والفوائد الاقتصادية لكفاح التغيير المناخي، معتبرا أن القمة ستكون علامة فارقة هامة قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو (اسكتلندا) في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

ومن قائمة الرؤساء الذين دعاهم بايدن؛ التركي أردوغان والصيني شي جين بينغ والفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، ورئيسا الوزراء الكندي جاستن ترودو والبريطاني بوريس جونسون، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.