إيران تعترف باستهداف إحدى سفنها بألغام لاصقة في البحر الأحمر

أقر التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأربعاء بأن سفينة شحن إيرانية قد تعرضت لهجوم، فيما ترجح مصادر أن السفينة تستخدم قاعدة للحرس الثوري شبه العسكري وكانت راسية منذ سنوات في البحر الأحمر قبالة اليمن.

واعتراف التلفزيون الحكومي هو أول تعليق إيراني على الحادث الغامض الذي يتعلق بالسفينة "ساويز".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن السفينة الإيرانية "ساويز" تعرضت لهجوم بألغام لاصقة في البحر الأحمر، فيما نفت واشنطن أي صلة لها بالهجوم.

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان أنها "على علم بتغطية إعلامية لحادث يتعلق بالسفينة سافيز في البحر الأحمر".

وقالت القيادة "نؤكد أنه لم تشارك أي قوات أمريكية في الحادث. ليس لدينا معلومات إضافية."

وكانت إيران وصفت سابقًا السفينة بأنها تساعد في جهود "مكافحة القرصنة" في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وصلت السفينة سافيز، المملوكة لشركة خطوط الشحن الإيرانية التابعة للجمهورية الإسلامية، إلى البحر الأحمر في أواخر عام 2016 ، وفقًا لبيانات موقع لتتبع السفن.

وفي السنوات التي تلت ذلك، انجرفت قبالة أرخبيل دهلك، وهو سلسلة من الجزر قبالة ساحل دولة إريتريا الأفريقية القريبة في البحر الأحمر.

من المحتمل أنها تلقت إمدادات وبدلت الطاقم عبر السفن الإيرانية المارة باستخدام الممر المائي.