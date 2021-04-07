الصين تصدر حكماً بالإعدام على مسؤولين سابقين اثنين من الأويغور

حكم محكمة صينية بالإعدام على مسؤولين سابقين اثنين من الأويغور بتهمة القيام "بنشاطات انفصالية" في تركستان الشرقية التي تحظى بحكم ذاتي في شمال غرب الصين كما أعلنت السلطات المحلية مساء الثلاثاء.

وأرفق هذان الحكمان بوقف التنفيذ لمدة سنتين، ويعني ذلك عمليا تخفيف العقوبة إلى السجن مدى الحياة.

كان المسؤولان يتوليان على التوالي إدارتي العدل والتعليم في المنطقة التي تشهد توترا بين الغالبية المسلمة (الأويغور بشكل أساسي) وأقلية الهان (العرق الصيني).

فيما تحدثت عدة دول بينها الولايات المتحدة عن "إبادة" قد يكون يتعرض لها الأويغور.

وتتهم منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بكين بأنها تحتجز أكثر من مليون شخص من الأويغور منذ العام 2017 في مراكز إعادة تأهيل سياسي أشبه بالسجون.

وفي هذا الإطار، أدين وزير العدل السابق في شينجيانغ شيرزات باودون بالتآمر مع الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية (ميتو) بعد اجتماعه مع أحد أعضاء تلك المنظمة في العام 2003 أثناء عمله في الشرطة آنذاك، كما أفادت وكالة انباء الصين الجديدة.

والحركة مدرجة على لائحة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية لكنها شطبت عن القائمة الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حين قالت واشنطن إنها تشك في استمرار وجود هذه الحركة.

كذلك اتهم القضاء باودون بالقيام "بأنشطة دينية غير مشروعة خلال زواج ابنته".

من جانب آخر، أدين وزير التعليم الإقليمي السابق ستار ساوت بتهمة تضمين الكتب المدرسية بلغة الأويغور دفاعا عن الانفصال والإرهاب والتطرف الديني، بحسب الموقع الالكتروني للحكومة المحلية.

ولا تنشر الصين عدد أحكام الإعدام الصادرة كل عام أو عدد الإعدامات لكن منظمة العفو الدولية تقول إن البلاد تتصدر دول العالم في اللجوء الى عقوبة الاعدام، وتصدر وتنفذ آلاف الأحكام سنويا.