الصين تتهم الولايات المتحدة بأنها السبب في كثير من الكوارث الإنسانية

نشرت الصين تقريراً أدانت فيه الولايات المتحدة بأنها السبب في كوارث إنسانية من خلال التدخلات العسكرية الأجنبية، وهو ما يمثل أحدث انتقادات من بيجين وسط علاقات متوترة مع إدارة بايدن.



قال التقرير الصادر الجمعة عن الجمعية الصينية لدراسات حقوق الإنسان المدعومة من الحكومة إن الحروب الخارجية التي شُنت "تحت شعار التدخل الإنساني" تسببت في "ضحايا بالجملة، وأضرار في المنشآت، وركود الإنتاج، وموجات من اللاجئين، واضطرابات اجتماعية، وأزمة بيئية، وصدمات نفسية وغيرها من المشاكل الاجتماعية المعقدة"، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية.



ونقلت شينخوا عن التقرير قوله إن "الأزمة الإنسانية الناجمة عن الأعمال العسكرية تنبع من عقلية الهيمنة للولايات المتحدة." وأضافت أنه لا يمكن تجنب الكوارث إلا من خلال تخلي الولايات المتحدة عن "التفكير المهيمن المدفوع بالمصلحة الذاتية".

رغم الآمال في تغيير اللهجة، ظلت العلاقات بين واشنطن وبيجين متوترة في عهد بايدن كما كانت في عهد سلفه، الذي أغضب الصين بحرب تجارية، ودعم لتايوان، وفرض عقوبات على السياسات الصينية بما في ذلك في هونغ كونغ وشينجيانغ. كما أدت مطامح الصين في بحر الصين الجنوبي، ودعوات الولايات المتحدة إلى مزيد من الصراحة من بيجين بشأن أصول جائحة فيروس كورونا، إلى مزيد من الاضطراب في العلاقات.

في حين أن الإدارة الجديدة لم تتخذ أي إجراءات كبيرة في تلك المجالات، إلا أنها لم تظهر أي علامة على التراجع عن الاتجاه المتشدد الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي غضون ذلك، يستعد الكونغرس لتبني تشريع جديد من شأنه أن يؤكد التنافس مع بيجين في الشؤون الخارجية والتجارة وغيرها من المجالات.

ردا على سؤال الخميس عن هذا التشريع المعلق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن الإدارة "شعرت بالارتياح لوجود قدر كبير من الاتفاق بين الحزبين عندما يتعلق الأمر بكيفية التعامل مع الحكومة في بيجين".

ردت الصين بخطاب محتدم وحظر تأشيرات للمسؤولين الأمريكيين وغيرهم ممن تعتقد أنهم أضروا بمصالحها بانتقادهم لسجلها في مجال حقوق الإنسان.