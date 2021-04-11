قرغيزيا.. الناخبون يصوتون لاختيار أعضاء المجالس المحلية

توجه الناخبون في قرغيزيا إلى صناديق الاقتراع، صباح الأحد، للتصويت على مسودة دستور جديد للبلاد، وانتخاب أعضاء المجالس المحلية.

ومن المتوقع أن يدلي 3 ملايين و606 آلاف و201 ناخبا يحق لهم الاقتراع، بأصواتهم في 2474 صندوقا في 28 مدينة، وفق لجنة الانتخابات القرغيزية.

ويراقب الانتخابات قرابة 200 مراقب من 10 بلدان ومن 10 منظمات دولية، ويتابعها نحو 179 صحفيا محليا وأجنبيا.

ويتنافس في الانتخابات، قرابة 30 ألف مرشح بينهم 5 آلاف و300 امرأة من 59 حزبا سياسيا، على 7 آلاف و560 مقعدا في المجالس المحلية.

وفي العاصمة بيشكك أدلى الرئيس القرغيزي صدر جباروف، وزوجته آيغول جباروفا، بصوتيهما في الانتخابات.

ولدى خروجه من المركز الانتخابي، دعا جباروف أبناء شعبه للتوجه إلى صناديق الاقتراع، للتصويت على مسودة الدستور، واختيار ممثليهم في المجالس المحلية.

وأضاف: "إذا أيد شعبنا مسودة الدستور فسنبدأ العيش وفق الدستور الجديد من الغد".

وأشار إلى أن قرغيزيا أجرت العديد من التعديلات على دستورها طوال 30 عاما، في كل مرة قامت بنسخ دساتير دول أخرى.

وشدد جباروف أنه ولأول مرة تقوم قرغيزيا بصياغة دستور بنفسها وبمشاركة محامين وأكاديميين وأطباء وعلماء.