مقتل 5 في اشتباك بين القوات الهندية ومسلحين في كشمير

قتل 5 أشخاص، الأحد، في اشتباك بين القوات الهندية و"مسلحين" في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وأوضح قائد شرطة كشمير، فيجاي كومار، في تصريح صحفي، أنهم أطلقوا عملية أمنية في المنطقة السبت، عقب ورود أنباء عن وجود مسلحين في قريتي شوبيان وبيجبارا.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 5 يعتقد أنهم من المسلحين، وإصابة جنديين.

وأشار كومار إلى ضبط كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر خلال العملية.

ومنذ مطلع أبريل/نيسان الجاري، قتل ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم عناصر من قوات الأمن في اشتباكات اندلعت في المنطقة.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين باكستان والهند منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما في أعوام 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألفا من الطرفين.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير، الذي يضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.