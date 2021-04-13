ظريف يحذر من تداعيات عملية نطنز على محادثات فيينا حول الاتفاق النووي

حذرت إيران من أن يكون للهجوم على منشأ نطنز النووية تأثيراً على المفاوضات الجارية في فيينا حول الاتفاق النووي.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أدلى بها في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في الوقت الذي نفت فيه الولايات المتحدة أي صلة لها بالتخريب الذي وقع يوم الأحد.

ورغم عدم إعلان إسرائيل المسؤولية عن الهجوم، إلا أنه يُعتقد على نطاق واسع أنها هي من نفذت الهجوم الذي لم يتم تفسيره بعد ودمر أجهزة الطرد المركزي هناك.



وقال ظريف في طهران: "ليعلم الأمريكيون أنه لا العقوبات ولا أعمال التخريب ستزودهم بأدوات للتفاوض، وأن هذه الأعمال ستجعل الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة لهم".



وحثت صحيفة كيهان، المحسوبة على التيار المتشدد في إيران، الحكومة على "الانسحاب من محادثات فيينا، وتعليق جميع الالتزامات النووية، والانتقام من إسرائيل، وتحديد وتفكيك شبكة التسلل المحلية المسؤولة عن التخريب".

وقالت الصحيفة في طبعتها الثلاثاء "رغم الأدلة التي تظهر دور الولايات المتحدة كمحرض رئيسي على عملية التخريب النووي ضد إيران، لكن ما يثير الأسى هو أن بعض رجال الدولة- بتبرئتهم الولايات المتحدة من المسؤولية- يساعدون في جرائم واشنطن ضد الشعب الإيراني".



ورغم محدودية توزيع صحيفة كيهان، لكن رئيس تحريرها، حسين شريعتمداري، قد عينه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.



مثل هذا الانسحاب أمر مستبعد، إذ تأمل إدارة الرئيس حسن روحاني، الذي كان اتفاق 2015 أهم إنجاز دبلوماسي له، في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وتخفيف العقوبات. لكن الضغوط تتزايد داخل التيار المتشدد في إيران للرد على الهجوم.



والتفاصيل لا تزال شحيحة حول هجوم يوم الأحد في نطنز، ووُصف الحادث في البداية بأنه انقطاع في تيار الكهرباء الذي يغذي ورش العمل فوق الأرض وقاعات التخصيب تحت الأرض لكن المسؤولين الإيرانيين بدأوا في وقت لاحق يشيرون إليه على أنه هجوم. ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الجيش وأجهزة المخابرات التخريب بأنه هجوم إلكتروني.



لا يزال مدى الضرر الذي لحق بمنطقة نطنز غير واضح، فقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجوم أضر بالجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية من طراز آي آر-1، التي تشكل العمود الفقري لبرنامجها النووي. وقال قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، إن الهجوم أشعل حريقا بينما أشار متحدث باسم البرنامج النووي المدني إلى حدوث "انفجار طفيف".