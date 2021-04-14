ارتفاع قتلى المظاهرات ضد الانقلاب في ميانمار إلى 714

ارتفع عدد قتلى المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار إلى 714، منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك بحسب ما أكدته جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار (غير حكومية) في بيان، الثلاثاء.

وأوضحت الجمعية أن "الحصيلة ارتفعت إلى 714، عقب مقتل متظاهرين برصاص قوات الجيش في أنحاء البلاد، إضافة إلى العثور على مؤذن مقتول شنقاً داخل مسجد في بلدة تاموي التابعة لمدينة يانغون (رئيسية)، ويداه مقيدتان إلى ظهره".

كما اتهمت الجمعية "الجيش في ميانمار بإثارة الفتن الدينية من هذا النوع، باعتبار أن ذلك جزء من استراتيجيته العسكرية".

وأضاف البيان أن "التمتع بالحياة، والحرية، والسلامة الشخصية من حقوق الإنسان الأساسية".

وقال إن "إجمالي الموقوفين بلغ 3054، تمت إدانة 66 منهم، وصدرت مذكرات توقيف بحق 717 آخرين على الأقل".

وتستمر المظاهرات اليومية في مدن وبلدات ميانمار التي تطالب باستعادة الديمقراطية، رغم تهديدات المجلس العسكري الذي حذر المحتجين، الأسبوع الماضي، من رميهم بالرصاص في الرأس والظهر إذا واصلوا تحركهم.

ومؤخرا، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، تقريرا يفيد بأن جيش ميانمار أخفى قسرا مئات الأشخاص، بينهم سياسيون، ومسؤولو انتخابات، وصحفيون، ونشطاء، ومتظاهرون.

ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.