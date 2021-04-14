طالبان تعلق مشاركتها بأي مؤتمر سلام برحيل كافة القوات الأجنبية

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية رفضها المشاركة في أي مؤتمر حول السلام في البلاد ما لم تغادر "كافة القوات الأجنبية".

وقال محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة، الثلاثاء، عبر تويتر: "إلى أن تنسحب كافة القوات الأجنبية بالكامل من بلادنا، فإن الإمارة الإسلامية (يقصد طالبان) لن تشارك في أي مؤتمر سيتخذ قرارات بشأن أفغانستان".

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم) إن الرئيس جو بايدن سيعلن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وهذا التاريخ يعد تأجيلا بنحو 4 أشهر عن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس السابق، دونالد ترامب، مع "طالبان"، ونص على بدء انسحاب قواته بحلول الأول من مايو/ أيار المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة إسطنبول، بين 24 أبريل/ نيسان الجاري و4 مايو المقبل، مؤتمرا شاملا رفيع المستوى بين الحكومة الأفغانية وطالبان، بتنظيم مشترك من تركيا وقطر والأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن مفاوضات إسطنبول "استكمال وتسريع لمحادثات الدوحة بشأن تحقيق تسوية سياسية عادلة ودائمة".

وبوساطة قطرية، انطلقت في 12 سبتمبر/ أيلول 2020، مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة بين الحكومة الأفغانية و"طالبان"، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة في البلد الآسيوي.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.