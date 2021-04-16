إيران تعلن البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد حادث التخريب الذي استهدف موقع نطنز النووي في نهاية الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أدلى بها في تقرير بثه التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الجمعة.



يمثل الإعلان تصعيدًا كبيرًا بعد تخريب ألحق أضرارًا بأجهزة الطرد المركزي، في هجوم وقع في نهاية الأسبوع الماضي يشتبه في أن إسرائيل هي التي نفذته.



ويمكن أن يستجلب هذا ردا آخر من إسرائيل وسط حرب ظل طويلة الأمد بين الدولتين.



وقد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم السماح لطهران أبدًا بامتلاك سلاح نووي وقصفت بلاده مرتين بشكل استباقي دول في الشرق الأوسط لوقف برامجها النووية.