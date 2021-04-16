باكستان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي 4 ساعات

أعلنت باكستان، الجمعة، تعليق الوصول لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي؛ تويتر وفيسبوك ويوتيوب وواتس أب وتلغرام، لمدة 4 ساعات.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية، أنه تم تعليق الوصول للمواقع والتطبيقات المذكورة بين الساعتين 11:00 و15:00 بالتوقيت المحلي على ضوء طلب وكالة الاتصالات.

ولم يصدر أي بيان حول أسباب تعليق الوصول لتلك المواقع والتطبيقات.

من جانبه، أوضح مسؤول في وكالة الاتصالات الباكستانية فضل عدم الكشف عن اسمه، أن تعليق الوصول لتلك المواقع والتطبيقات جاء من أجل الحفاظ على النظام العام والأمن.

ويأتي القرار وسط مظاهرات لحزب "تحريك لبيك" في عموم البلاد احتجاجًا على إعادة نشر مجلة فرنسية رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام.