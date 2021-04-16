بكين تحذر الولايات المتحدة واليابان من التواطؤ ضد الصين

قالت بكين اليوم الجمعة إنها أعربت عن "مخاوف جدية" للولايات المتحدة واليابان بشأن ما تسميه التحركات السلبية والتواطؤ بين البلدين ضد الصين.

جاء بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان قبل أن يستقبل الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في البيت الأبيض يوم الجمعة في أول لقاء له وجهًا لوجه مع زعيم أجنبي.

يُنظر إلى هذا الاجتماع على أنه يعكس تركيز بايدن على تعزيز التحالفات للتعامل مع الصين الأكثر حزماً والتحديات العالمية الأخرى.

قال تشاو للصحفيين في مؤتمر صحفي يومي إن على اليابان والولايات المتحدة "أخذ مخاوف الصين ومطالبها على محمل الجد، وتجنب الأقوال والأفعال التي تتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتضر بمصالحها".

وقال تشاو "الصين ليس لديها اعتراض على تطوير العلاقات الثنائية الطبيعية بين اليابان والولايات المتحدة، لكن مثل هذه العلاقات يجب أن تساعد في تعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين الدول الإقليمية والمساهمة في السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وينبغي ألا تستهدف أو تضر بمصالح الأطراف الثالثة".

وأضاف أن الصين "ستتخذ الردود اللازمة حسب الحاجة".