مقتل 5 عمال في اشتباكات مع الشرطة جنوب شرقي بنغلاديش

قتل 5 عمال وأصيب 5 آخرون، السبت، في اشتباكات بين الشرطة وعمال محطة كهرباء تظاهروا للمطالبة بزيادة الأجور ودفع المستحقات المعلقة جنوب شرقي بنغلاديش.

ووقعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في محطة كهرباء تعمل بالفحم في مدينة "تشاتوجرام" الساحلية الجنوبية الشرقية، حيث بدأت المظاهرات، الجمعة.

وأكد المسؤول في مكتب الحكومة البنغالية، سعيد الزمان تشودري، أعداد الوفيات، حسب ما نقلت صحيفة "دكا تريبيون" المحلية (خاصة).

وأوضح أن "عمال محطة الكهرباء نظموا مظاهرات بشأن الأجور والعلاوات، واندلعت إثرها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص"، حسب المصدر نفسه.

وفي السياق، قال ضابط شرطة في المدينة، بانكاج كومار دي، للأناضول، إن "العمال الغاضبين هاجموا المصنع وأفراد الشرطة المناوبين، وأطلقت الشرطة الرصاص الحي للدفاع عن النفس، ما أسفر عن مقتل 4 عمال على الفور، كما أصيب 3 من أفراد الشرطة".

وألقى "كومار دي" باللوم على العمال المتظاهرين في أعمال العنف، قائلا إن مسؤولي الشرطة تصرفوا "دفاعا عن النفس".

وأكد أن "الوضع حاليا تحت السيطرة، إلا أن قوات إضافية ما زالت منتشرة كإجراء احترازي".

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، اقتحم العمال المصنع، صباح السبت، بعد فشل المحادثات بين نقابة العمال والإدارة المحلية بشأن زيادة الرواتب وتأخر دفع المستحقات المالية.

ونقلت التقارير عن مسؤولين محليين قولهم إن "4 عمال قتلوا على الفور، وتوفي آخر في المستشفى".

ومحطة الكهرباء، مشروع مشترك بين مجموعة "S. Alam"، وهي تكتل بنغالي مدعوم من الحكومة، وشركتين صينيتين.

ويخضع 5 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح خطيرة بالرصاص الحي في مستشفى كلية "شيتاغونغ" الطبية.