البرلمان الباكستاني يناقش مسألة طرد السفير الفرنسي

ينظر البرلمان الباكستاني اليوم الثلاثاء في قرار لطرد السفير الفرنسي على خلفية نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.



وقال وزير الداخلية الباكستاني إنه بموجب القرار، سيتم سحب القضايا المرفوعة ضد بعض المشاركين في الاحتجاجات الدامية المناهضة لفرنسا.

ولم يكن مصير القرار واضحًا، لكن مجرد مناقشة البرلمان للأمر سيكون بمثابة اختبار لقدرة رئيس الوزراء عمران خان على مواجهة ضغوط حزب "لبيك باكستان" المحظور.

وأعلن وزير الداخلية الباكستاني الشيخ راشد أحمد الاقتراح في مقطع مصور بعد محادثات ليلية مع ممثلين عن الحزب الذي يحشد أنصاره منذ الأسبوع الماضي لطرد السفير الفرنسي.



ويبدي أنصار الجماعة غضبهم لنشر الرسوم الكاريكاتورية في فرنسا. كما يحتجون على اعتقال زعيمهم سعد رضوي في 12 أبريل/ نيسان، وهو رجل دين برز كزعيم للجماعة في نوفمبر/ تشرين ثاني بعد الموت المفاجئ لوالده خادم حسين رضوي. ويطالب الحزب بمقاطعة المنتجات الفرنسية وطرد السفير الفرنسي بموجب اتفاق موقع بين الحكومة وحزب رضوي في فبراير/ شباط.



رغم ذلك، قالت الحكومة إنها ملتزمة فقط بمناقشة الأمر في البرلمان قبل الثلاثاء، 20 أبريل / نيسان. وقال وزير الداخلية الباكستاني إن حكومة خان ستقدم مقترحا في الجمعية الوطنية، مجلس النواب بالبرلمان، لمناقشة طرد سفير فرنسا.

هذا وتمتلك حكومة خان أغلبية ضئيلة في الجمعية الوطنية.