كورونا يجتاح الهند بقسوة ولوم كبير في مسؤولية السياسيين عن ذلك

تشهد الهند ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد المصابين بفيروس كورونا مع تجاوز الحالات الجديدة مئات الآلاف يوميًا، مما تسبب في مزيد من المعاناة مع فرض السلطات الإغلاق في دلهي ومدن أخرى.

وسجلت وزارة الصحة الهندية 295.041 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء و2023 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 182.553 حالة. كما سجلت الهند منذ بداية الجائحة 15.6 مليون حالة، وهي ثاني أعلى نسبة إصابة بعد الولايات المتحدة.

فيما تجاوز عدد الحالات المبلغ عنها حديثًا 200.000 حالة يوميًا على مدار الأسبوع مع تجاوز أعداد المصابين أعداد الأفراد الذين يخضعون للاختبار.

وقال الدكتور إس كيه باندي، من معهد رام مانوهار لوهيا للعلوم الطبية في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش الشمالية: "هذه المرة، تنتشر العدوى بسرعة كبيرة لدرجة أن الأفراد لا يجدون الوقت الكافي للحصول على الأدوية. يموت الكثير من الناس قبل أن نتمكن من الحصول على نتائج الاختبار".

وألقى الكثيرون باللوم في تفشي الفيروس على السياسيين في السماح بتنظيم فعاليات حاشدة.

فقد توجه رجال الدين ومئات الآلاف من الهندوس المتدينين إلى ضفاف نهر الغانج في مدينة هاريدوار شمال الهند الشهر الماضي لحضور مهرجان كومبه الرئيسي، حيث يعتقدون أن الغطس في الماء المقدس يغسل خطاياهم. وتوفي أحد القادة الدينيين الهندوس البارزين بعد فترة وجيزة من المهرجان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

كما شارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الداخلية أميت شاه وسياسيون معارضون في تجمعات انتخابية حاشدة في خمس ولايات مكتظة بالسكان حضرها عشرات الآلاف من الأنصار الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي.