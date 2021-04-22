الشرطة الروسية تعتقل المئات في مظاهرات مؤيدة للمعارض نافالني

أوقفت الشرطة الروسية ما لا يقل عن 1784 شخصا في الاحتجاجات التي شهدتها أنحاء البلاد دعماً للمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني وفق ما أفادت المنظمة غير الحكومية "أو في دي-إنفو" المتخصصة الخميس.

وفي اليوم السابق، تجمع آلاف المتظاهرين في المساء بناء على دعوة أطلقها نافالني المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وتثير حالته الصحية قلق أنصاره والدول الكبرى. ومع ذلك، كانت التعبئة أقل مما كانت عليه التظاهرات التي نظمت عقب توقيفه في بداية العام.

ووفق "أو في دي-إنفو"، فإن الجزء الأكبر من عمليات التوقيف، 805 أشخاص، جرى في سانت بطرسبرغ، ثاني كبرى المدن الروسية، حيث تم الإبلاغ عن العديد من حالات العنف من طرف الشرطة.

وأمضى 84 متظاهرا على الأقل الليلة رهن الاحتجاز، بحسب المصدر نفسه.

وفي موسكو، تمكن المتظاهرون من الاحتجاج قرب الكرملين ومقر الأجهزة الأمنية دون تدخل قوات مكافحة الشغب.

وتم توقيف ما لا يقل عن 30 شخصا هناك، بحسب المنظمة.

كذلك، حصلت عمليات توقيف في 95 مدينة أخرى في أنحاء روسيا، وفقا للمنظمة خصوصا في أوفا (119) وكازان (68) وبارناول (58).

ودعا أنصار المعارض إلى احتجاجات في حوالى 100 مدينة روسية الأربعاء، تزامنا مع الخطاب السنوي للرئيس فلاديمير بوتين.

ومع ذلك، لم تصل هذه التظاهرات إلى حجم تلك التي اندلعت في كانون الثاني/يناير وأعقبت توقيف نافالني فور عودته من ألمانيا بعد فترة نقاهة إثر علاجه من تسمم ألقى فيه المعارض اللوم على الكرملين.

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن توقيف أكثر من 11 ألف شخص ثم صدور سبعة أحكام بالسجن بتهمة "ممارسة العنف" ضد الشرطة.