تصرفات استفزازية لعناصر من الجيش الأرميني على الحدود الأذربيجانية

أعلن الجيش الأذربيجاني أن جنودا أرمينيين أطلقوا النار على عسكريين أذربيجانيين وروس كانوا يقومون بمهامهم على الحدود بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن قيادة خدمة حدود الدولة الأذربيجانية، الخميس، أن الجنود الأرمن قاموا بأعمال استفزازية على الحدود بعد زيارة أجراها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى ولاية "زنغزور" الحدودية الأربعاء.

وأوضح البيان أن الجنود الأرمينيين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأذربيجانية المنتشرة في قرية "سيدلر" بولاية زنغيلان، كما أطلق نفس الجنود النار على القوات الروسية المنتشرة في الجانب الأرميني.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية أبلغت نظيرتها الأذربيجانية، بأن الجنود الأرمينيين الذين أطلقوا النار كانوا سكارى إثر تعاطي الكحول، وأن حرس الحدود الأذربيجاني لم يرد على مصادر النيران استجابة لدعوة القوات الروسية.

ولفت البيان إلى أن القوات الروسية تدخلت وأبعدت الجنود الأرمن من المنطقة عقب الحادث.

وأضاف البيان أن نحو 40 سيارة يستقلها مجموعة من الأرمينيين جاؤوا إلى المنطقة الحدودية أمس بالقرب من قرية "شورنوح" التابعة لمحافظة قوبادلي الأذربيجانية، وأطلقوا هتافات ضد أذربيجان.

وحذر البيان أن القوات الأذربيجانية سترد بأقسى ما يمكن في حال تكررت هذه الاستفزازات من الجانب الأرميني.