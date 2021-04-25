استقالة رئيس الوزراء الأرميني قبل الانتخابات التشريعية المبكرة

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان استقالته واستمراره في ممارسة مهامه بالوكالة حتى إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في 20 حزيران/يونيو.

ونشر رئيس الحكومة الأرمينية على صفحته على موقع فيسبوك الأحد "أستقيل اليوم من منصبي كرئيس للوزراء" قبل الانتخابات.

وأرمينيا في مأزق سياسي منذ هزيمتها في حربها مع أذربيجان في خريف العام الماضي للسيطرة على إقليم قره باغ الذي كانت تحتله.

وطالبت المعارضة منذ أشهر برحيل باشينيان الذي وصفته بـ "الخائن".

وبعد هذا الإعلان، قدم جميع أعضاء حكومته بدورهم استقالاتهم، تطبيقاً للقانون في أرمينيا.

أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيواصل ممارسة مهامه بالإنابة حتى موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 20 حزيران/يونيو.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.

واعتبر كثيرون في أرمينيا الاتفاقية عارا وطنيا، رغم أن باشينيان قال إن ليس لديه خيار سوى الموافقة أو تعريض قوات بلاده لخسائر أكبر.

وصل نيكول باشينيان إلى السلطة عام 2018 في خضّم انتفاضة شعبيّة ضدّ فساد النخبة التي حكمت البلاد منذ الانفصال عن الاتحاد السوفياتي.

وفاقم الغضب الشعبي ضده حين أعفى في شباط/فبراير عدة مسؤولين عسكريين رفيعين اتهمهم بالتخطيط لانقلاب.