أذربيجان تحذر من مخاطر محطة "ميتسامور" النووية في أرمينيا وتدعو لإغلاقها

حذرت وزارة الخارجية الأذربيجانية من أن محطة ميتسامور النووية في أرمينيا، من أخطر المحطات النووية حول العالم، ودعت المجتمع الدولي لإغلاقها.

وأفادت في بيان، الأحد، بمناسبة الذكرى السنوية لانفجار محطة تشيرنوبل للطاقة الكهربائية في أوكرانيا، أن قرابة ألفين من مواطنيها توفوا و5 آلاف آخرين تضرروا بسبب الانفجار الذي وقع في أبريل/ نيسان 1986.

وبسبب أخطاء بشرية، شهدت محطة تشيرنوبل لتوليد الطاقة الكهربائية، أكبر كارثة نووية عرفها العالم، إذ انفجر المفاعل، ونسف السقف الذي يزن 2000 طن من الفولاذ، وأطلق 8 أطنان من الوقود النووي إلى السماء.

وأضاف البيان أن أمن المحطات النووية، لا يهمّ البلدان التي تحتضنها فقط، بل الدول المجاورة أيضاً.

وطالب المجتمع الدولي بإعادة النظر في المخاطر المتعلقة بمحطة ميتسامور النووية في أرمينيا.

وأفاد أن المحطة الأرمينية شيّدت بنفس التكنولوجيا المستخدمة في نظيرتها المنكوبة في أوكرانيا.

ولفت إلى وجود العديد من التقارير الدولية التي تفيد بأن "ميتسامور" باتت إحدى أخطر المحطات النووية حول العالم، بسبب التكنولوجيا القديمة وموقعها الحساس.

ودعت الخارجية في بيانها إلى توعية سكان المنطقة بمخاطر المحطة النووية الأرمينية، وبذل الجهود لإغلاقها.

وتثير محطة ميتسامور قلق واستياء عدد من الدول لاستمرارها في العمل رغم انتهاء عمرها الافتراضي، ووقوعها في خط صدع جبل أغري شرقي الأناضول، وتعرضها للضرر في زلزال عام 1988، الذي نجم عنه خسائر بشرية في أرمينيا، فضلا عن اعتمادها على تقنيات قديمة في تشغيلها.