القوات الأمريكية تبدأ إخلاء قواعدها في أفغانستان

أعلن القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفغانستان أن القوات الأجنبية بدأت بإخلاء القواعد العسكرية من البلاد.

وقال الجنرال سكوت ميلر، الأحد، الذي يشغل أيضا منصب قائد بعثة الدعم الحازم بقيادة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة كابل: "القوات الأمريكية، والقوات المتحالفة بدأت في تسليم قواعدها للقوات الأفغانية".

وأوضح المسؤول الأمريكي أن "جميع قواتنا تستعد الآن للانسحاب رسميا أول مايو/ أيار المقبل".

كما أدان ميلر الزيادة الأخيرة في هجمات حركة "طالبان" في البلاد، قائلا: "الهجمات المتصاعدة من مسلحي طالبان تترك آثارًا سلبية على عملية السلام".

وطالب المسؤول العسكري الأمريكي "طالبان بالحد من العنف في البلاد".

وفي 14 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستنهي تواجد قواتها في أفغانستان بحلول سبتمبر/ أيلول القادم، مشيرًا أن الانسحاب سيتم وفق جدول زمني يبدأ أول مايو/ أيار المقبل.

ويقدر عدد القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان بنحو 2500 جندي، وفق تقارير غير رسمية.

وتعاني أفغانستان حربا منذ 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم "طالبان" لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة إسطنبول التركية مؤتمرا شاملا للسلام بين الحكومة الأفغانية وممثلي طالبان، تنظمه تركيا وقطر والأمم المتحدة، بعد شهر رمضان.