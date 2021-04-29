الصين.. هجوم بالسكين على روضة يخلف قتيلين و16 جريحاً

قتل طفلان وأصيب 16 شخصا في هجوم بالسكين وقع في روضة أطفال في مدينة جنوبية، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية.



وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الهجوم وقع بعد ظهر الأربعاء في بلدة خارج مدينة بيليو بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.



وقالت إنه قبض على مشتبه به ويجري التحقيق في الأمر. وأضافت أن اثنين من المصابين يعالجان من إصابات خطيرة. لم يكن واضحا ما إذا كان الجرحى أطفالا أم بالغين.



شهدت السنوات الماضية العديد من هذه الاعتداءات، عادة ما يرتكبها أشخاص يوصفون بأنهم مضطربون عقليًا أو عاطفيًا أو يحملون ضغينة ضد أصحاب مثل هذه المرافق.

يقول الخبراء إن الصين تفتقر إلى القدرة الكافية لتشخيص وعلاج الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه الحالات. تفرض الدولة قيودًا صارمة على الوصول إلى الأسلحة، لذلك تُستخدم السكاكين دائمًا في مثل هذه الهجمات.