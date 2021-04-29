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الناتو: بدء انسحاب القوات من أفغانستان في مطلع مايو

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 29.04.2021 20:10
آخر تحديث في 29.04.2021 20:11
الناتو: بدء انسحاب القوات من أفغانستان في مطلع مايو

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الخميس، بدء سحب قواته من أفغانستان بشكل "منسق".

وقال مسؤول بارز بالحلف ـ لم يذكر اسمه ـ إن "حلفاء الناتو قرروا في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بدء انسحاب قوات بعثة الدعم الحازم بحلول الأول من مايو، وفق عملية منظمة ومنسقة ومدروسة"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وفي 15 أبريل، قال أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف "سينهي التواجد الأجنبي في أفغانستان خلال أشهر"، مضيفا: "الحلفاء عازمون على الانسحاب مع القوات الأمريكية من أفغانستان بدءا من مايو المقبل".

ويقدر عدد القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان بنحو 2500 جندي، وفق تقارير غير رسمية.

وأدت قطر دور الوسيط في مفاوضات بين واشنطن وطالبان، أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/ شباط 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

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