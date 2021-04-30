13 قتيلاً في اشتباكات حدودية بين قرغيزيا وطاجكستان

سقط 13 قتيلاً على الأقل من القوات القرغيزية في الاشتباك الحدودي الذي دار الخميس بينها وبين القوات الطاجيكية، في أسوأ مواجهة عسكرية بين البلدين الواقعين في آسيا الوسطى واللذين يتنازعان السيطرة على أراض حدودية واسعة.

وقالت وزارة الصحة في قيرغيزستان في بيان الجمعة إنّ حصيلة الخسائر البشرية في الجانب القرغيزي بلغت 134 شخصاً، "بينهم 13 قتيلاً"، مشيرة إلى أنّ اثنين من الجرحى حالتهما خطرة.

وتوصّل البلدان الخميس إلى هدنة أنهت تبادل إطلاق النار الذي اندلع بين قواتهما حول جيب فوروخ الطاجيكي في قيرغيزستان، وهي منطقة تشهد توتراً على خلفية قضايا تتعلق بالوصول إلى المياه بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين الفقيرتين.