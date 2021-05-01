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أفغانستان تشكر تركيا على معالجة وزير خارجيتها من كورونا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 01.05.2021 13:59
أفغانستان تشكر تركيا على معالجة وزير خارجيتها من كورونا

أعربت أفغانستان عن بالغ شكرها لتركيا، على تقديم العلاج لوزير الخارجية، حنيف أتمار، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا عند وصوله إلى اسطنبول، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وعاد أتمار إلى بلاده سالما معافى، الجمعة، عقب حضوره اجتماعا ثلاثيا (أفغانستان وتركيا وباكستان)، وتعافيه من كورونا.

وعبرت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان، عن "عميق امتنانها لوزارة الخارجية التركية، على كرم الضيافة، ولمسؤولي الصحة الأتراك، على خدماتهم الثمينة، خلال علاج الوزير أتمار في تركيا".

وتقدم أتمار بشكر خاص لنظيره، مولود تشاوش أوغلو، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "جميع نتائج تحاليلي جاءت سلبية، خالص شكري لأخي تشاوش أوغلو، والطاقم الطبي التركي اللطفاء، على رعايتهم ودعمهم".

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