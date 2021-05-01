مصرع 18 إثر حريق مستشفى غربي الهند

لقي 18 شخصا مصرعهم، معظمهم من مرضى كورونا، إثر اندلاع حريق في مستشفى بولاية غوجارات، شمال غربي الهند، السبت، بحسب مسؤول محلي.

وقال ممثل الحكومة في الولاية، إم دي موديا، إن 18 شخصا معظمهم من مرضى فيروس كورونا لقوا حتفهم إثر حريق اندلع في مستشفى الرفاه في مقاطعة باروتش، بولاية غوجارات الغربية.

وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.

وأوضح أن "التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث"، لافتا أنه "تم نقل الجرحى إلى المستشفيات المجاورة".

وشهدت الهند العديد من الحرائق في المستشفيات في وقت تواجه فيه البلاد موجة ثانية غير مسبوقة من جائحة كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 19 مليون شخص، من بينهم أكثر من 211 ألفا و800 وفاة.

وتمر الهند بأحلك مراحل الوباء إثر تسجيلها خلال الأيام الأخيرة أرقاما قياسية عالمية جعلت أنظمة الرعاية الصحية في المدن الكبيرة والمناطق الريفية على شفا الانهيار.

وتواصل الهند تسجيل أرقام قياسية بإصابات كورونا اليومية، إذ سجلت أكثر من 300 ألف حالة يوميًا لمدة تسعة أيام متتالية بدءًا من 22 أبريل/ نيسان الماضي، مما تسبب في نقص حاد في أسرة المستشفيات والأكسجين وأدوية العلاج.