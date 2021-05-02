9 قتلى و14 جريحا في حريق ناقلات النفط بكابل

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي شب، ليلة السبت/ الأحد، في عشرات ناقلات النفط بالعاصمة الأفغانية كابل، إلى 9 قتلى و14 جريحا.

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة طلوع نيوز عن طارق عريان، المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، الأحد.

وقال عريان، إن الحريق شب في ناقلة نفط بمنطقة قلعة مراد بك، شمالي كابل، ووصل إلى عدة ناقلات وشاحنات وسيارات أخرى.

وكشفت وزارة الداخلية، ليل أمس عن إصابة 10 بجروح إثر الحريق، قبل إعلان الحصيلة الجديدة، صباح اليوم.

وقال شهود عيان، إن أكثر من 50 ناقلة نفط وشاحنة وسيارات أخرى ومنازل ومحال تجارية تضررت جراء الحريق.

ولم يتضح بعد السبب وراء الحادث، بحسب المصدر نفسه.

وأعلنت سلطات الطاقة في أفغانستان انقطاع الكهرباء عن أنحاء عديدة في كابل، بعد فترة قصيرة من اندلاع الحريق.

ووفق مسؤولين في شرطة كابل، نشب الحريق في محطة وقود، وامتد إلى عشرات ناقلات النفط حوالي الساعة 21:00 (16:30 ت غ).