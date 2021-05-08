25 قتيلا وعشرات الجرحى في تفجيرات أمام مدرسة بكابل وطالبان تنفي مسؤوليتها

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل 25 شخصا وإصابة 52 آخرين، جراء تفجيرات أمام مدرسة غربي العاصمة كابل، وفق إعلام محلي.

وأكدت الوزارة أن التفجيرات وقعت قرب مدرسة "سيد الشهداء" الثانوية بحي "دشت برجي"، بحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

وأشارت القناة إلى أنباء تتحدث عن أن التفجيرات كانت نتيجة سقوط 3 صواريخ.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات حتى الساعة 14.45 تغ.

وأفاد أحد المعلمين، يدعى إبراهيم، أن "سيارة مفخخة انفجرت في البداية، ثم أعقبها انفجاران آخران قرب مدرسة البنات في كابل"، بحسب ما نقلت القناة.

وأضاف أن أغلب الضحايا من الفتيات، حيث وقعت الانفجارات لدى مغادرة الطلاب المدرسة.

وأدانت حركة "طالبان" الانفجارات نافية مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه بموقع تويتر: "ندين الهجوم الذي وقع في منطقة دشت برجي بكابل، واستهدف المدنيين وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا".

وحمّل مجاهد، تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤولية الانفجارات.

وتشهد أفغانستان، مؤخرا، تزايدا في الهجمات المسلحة التي تستهدف صحفيين، وعلماء دين، ونشطاء، وقوات الأمن وموظفي القطاع العام. وتتهم الحكومة حركة طالبان بالوقوف وراءها، فيما تنفي الأخيرة مسؤوليتها.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.