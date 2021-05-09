أعلن مكتب هندسة الفضاء الصيني المأهول، الأحد، سقوط حطام صاروخ 'لونغ مارش - 5 واي 2' المحلي، الذي فقدت السيطرة عليه بعد إطلاقه، في المحيط الهندي قرب جزر المالديف. وذكر المكتب في بيان، صباح الأحد، أن بقايا حطام الصاروخ عادت إلى الأرض في الساعة 02:24 بتوقيت غرينيتش. ونقل المكتب عن مسؤولين صينيين أن معظم أجزاء الصاروخ احترقت عند سقوطها في المحيط. بدوره، أفاد مركز الفلك الدولي على حسابه بتويتر بأن مقاطع مصورة أظهرت مرور الصاروخ الصيني بالأردن ثم دخوله الغلاف الجوي فوق سلطنة عمان قبل سقوطه في المحيط الهندي. ونقل المركز عن مصادر أمريكية أن الصاروخ دخل الغلاف الجوي الساعة 02:14 بتوقيت غرينتش أثناء مروره فوق سلطنة عمان وسقط الحطام أخيرا شمال المالديف. كما نشر المركز مقطعا مصورا قال إنه لمرور حطام الصاروخ فوق مدينة عمّان - الأردن، أثناء مروره العادي وقبل سقوطه بحوالي عشر دقائق. وفي 29 إبريل/ نيسان الماضي، أطلقت الصين صاروخ 'لونغ مارش - 5 واي 2' إلى الفضاء، بهدف استخدامه في إطلاق قمر الاتصالات 'شيجيان-18 ' في يونيو/حزيران المقبل، وفق وكالة أنباء 'شينخوا' الصينية الرسمية لكنها فقدت السيطرة عليه قبل وضعه في المدار.