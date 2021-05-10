طالبان تعلن هدنة خلال عيد الفطر في أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية وقفا مشروطًا لإطلاق النار لمدة 3 أيام، بمناسبة عيد الفطر.

وقال متحدث الحركة محمد نعيم في تغريدة مساء الأحد: "صدرت تعليمات لجميع المجاهدين بوقف كل العمليات الهجومية ضد العدو (يقصد القوات الحكومية)، بغرض توفير مناخ آمن وسلمي لمواطنينا، خلال أيام عيد الفطر".

وأضاف: "لن يسمح لمقاتلي طالبان بالسفر أو الذهاب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، والعكس صحيح".

وأردف مشترطا: "في حال تعرض المقاتلين لأي هجوم من القوات الحكومية خلال وقف إطلاق النار المستمر في أيام عيد الفطر الثلاثة، فلهم الحق في الدفاع عن أنفسهم بكل ما أوتوا من قوة".

ولم تصدر الحكومة حتى صباح اليوم الاثنين، أي بيانات بخصوص قرار طالبان وقف إطلاق النار.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الأفغانية، الأحد، مقتل 50 شخصا في هجمات بالقنابل، أمام مدرسة في العاصمة كابل.

وأوضحت السلطات أن وتيرة العنف في البلاد تصاعدت بشكل كبير، منذ أن بدأت القوات الأجنبية في الانسحاب، منذ قرابة 10 أيام مضت.