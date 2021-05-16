إعصار قوي يتجه نحو جنوب الهند ويحصد 4 قتلى

يضرب إعصار قوي بحر العرب قبالة جنوب غربي الهند مع رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة، حسبما قال مسؤولون اليوم الأحد.

تسبب ذلك بالفعل في هطول أمطار غزيرة وفيضانات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في الأقل.

أفاد بيان صادر عن إدارة الأرصاد الجوية الهندية أنه يتوقع أن يصل إعصار "تاوكتا"، وهو أول إعصار كبير هذا الموسم، إلى اليابسة يوم الثلاثاء المقبل بولاية غوجارات.

من المحتمل أن يعرقل الإعصار الهائل معركة الهند ضد موجة فيروس كورونا التي تجتاح البلاد بأعداد مدمرة للقتلى، حيث قد تؤدي إجراءات الإغلاق إلى إبطاء أعمال الإغاثة، وقد يؤدي الضرر الناجم عن الإعصار إلى تدمير طرق وقطع خطوط إمداد حيوية.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيبت 73 قرية بأضرار بالغة في مناطق على طول ساحل بحر العرب اليوم الأحد، بحسب إدارة الكوارث في ولاية كارناتاكا جنوب غربي البلاد.

نشرت السلطات قرابة 2500 عامل إنقاذ في ست ولايات على مسار الإعصار؛ وهي كيرالا وكارناتاكا وتاميل نادو وغوجارات ومهاراشترا وغوا - مجهزين بأجهزة راديو لاسلكية وهواتف تعمل بالأقمار الصناعية وقواطع وأدوات حيوية لعمليات ما بعد الإعصار.

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن الإعصار، الذي يتحرك بسرعة 11 كيلومترا في الساعة، يتواجد حاليا على بعد 660 كيلومترًا جنوب شرق مدينة فيرافال في غوجارات.

وقال بيان حكومي إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي استعرض مع المسؤولين أمس السبت استعداد الولايات المعنية للتعامل مع الإعصار.