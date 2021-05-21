زلزال بقوة 7,3 درجات يضرب تشينغهاي الصينية

ضرب زلزال بلغت قوته 7,3 درجات مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين في وقت مبكر السبت، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، بعدما أسفرت هزّة أخرى في جنوب غرب البلاد عن مقتل شخصين على الأقل.

وأفاد خبراء زلازل أميركيون أن مركز الزلزال الذي ضرب تشينغهاي الساعة 02,04 (18,04 ت غ الجمعة) تم تحديده على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 400 كلم جنوب غرب مدينة شينينغ.

وذكر مركز المسح الأميركي في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 7,4 درجات، قبل أن يصحح الرقم.

وتمتد المقاطعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة على هضبة التيبت.

وأدى زلزال ضرب تشينغهاي سنة 2010 وبلغت قوته 6,9 درجات إلى مقتل أو فقدان 3000 شخص.