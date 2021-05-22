زلزال عنيف ثان يضرب شمال غرب الصين في أقل من 24 ساعة

وقع زلزال بقوة 7,3 درجات في مقاطعة تشينغهاي شمالي غرب الصين في وقت مبكر من السبت، حسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء، بعد ساعات من زلزال أول أدى إلى سقوط قتيلين في مقاطعة يونان بجنوب غرب البلاد.

ووقع الزلزال الأول الذي بلغت شدته 6,1 درجات في مقاطعة يونان عند الساعة 21,48 (13,48 ت غ) الجمعة. وقد حدد مركزه بالقرب من مدينة دالي وهي وجهة سياحية، على عمق عشرة كيلومترات، حسب المعهد الأميركي. تبعته هزتان ارتداديتان على الأقل.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في المنطقة الجبلية، أحدهما سائق شاحنة سحقه سقوط صخرة. وذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية أن 22 شخصا آخرين جرحوا.

وبعد ساعات فقط وعلى بعد أكثر من 1200 كيلومتر من الزلزال الأول، وقع زلزال آخر بقوة 7,3 درجات مقاطعة تشينغهاي ذات الكثافة السكانية المنخفضة بشمال غرب البلاد، تلته هزة ارتدادية حسب المعهد الأميركي أيضا.

وحدد مركز زلزال تشينغهاي الذي حدث عند الساعة 02,04 السبت (18,04 ت غ الجمعة) على عمق 10 كيلومترات وفي إقليم مادو، وفق ما ذكرت وكالة الصين الجديدة.

ولم يعلن عن إصابات او اضرار فى هذه المنطقة النائية الواقعة على هضبة التيبت.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إنه تم إرسال فرق إنقاذ إلى الموقعين. فيما قالت سلطات يونان إنه تم إجلاء أكثر من عشرين ألف شخص من أصل مئة ألف يعيشون في مناطق ريفية في المقاطعة.

- عمليات تحقق -

قالت السلطات إن بعض المباني انهارت وتضررت أخرى، مؤكدة أنها "تراقب الوضع عن كثب ويتم إجراء عمليات تحقق حاليا".

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر سقوط أوان من رفوف وسكان يجرون بسرعة لمغادرة بيوتهم بعد الزلزال.

ونصح المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل في رسالة نشرها على منصة ويبو للرسائل القصيرة، السكان "بالابتعاد عن المباني".

وقال مركز رصد الزلازل إن الزلزال وقع بعد أقل من ساعة من سلسلة من هزات أرضية أضعف.