إيران تعلن اللائحة الرسمية للمرشحين الذين يحق لهم خوض الانتخابات الرئاسية

نشرت وزارة الداخلية الإيرانية اللائحة الرسمية للمرشحين السبعة الذين يحق لهم خوض الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو ممن نالوا مصادقة مجلس صيانة الدستور، وفق وكالة الأنباء الرسمية اليوم.

واستبعد المجلس الذي تعود له صلاحية منح المرشحين أهلية خوض الانتخابات المقررة دورتها الأولى في 18 حزيران/يونيو، شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى المحافظ المعتدل علي لاريجاني والرئيس السابق للجمهورية محمود أحمدي نجاد والإصلاحي اسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الحالي حسن روحاني.

في المقابل، صادق المجلس على ترشيح خمس شخصيات من المحافظين المتشددين، يتقدمهم الرئيس الحالي للسلطة القضائية ابراهيم رئيسي.