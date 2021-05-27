أذربيجان تأسر جنوداً أرمينيين حاولوا زرع ألغام على الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنها أسرت 6 جنود أرمينيين، كانوا يزرعون ألغاما على طريق الإمداد في منطقة حدودية.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن فريقا استكشافيا تابعا للجيش الأرميني حاول تجاوز الحدود في منطقة كلبجار، حوالي الساعة الثالثة فجرا.

وأضافت أن المجموعة زرعت ألغاما على طريق إمداد يستخدمه الجيش الأذربيجاني في المنطقة.

وأردفت أن الجيش نفذ عملية ضد المجموعة الأرمينية وتمكن من أسر 6 جنود منها.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أُجبرت أرمينيا على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بعد النصر الذي حققته أذربيجان في عمليتها العسكرية التي انطلقت لتحرير إقليم "قره باغ" في 27 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه بعد قرابة 3 عقود على احتلاله.

وكانت قوات الاحتلال الأرميني دمرت مدنا وقرى وبلدات بالكامل بقره باغ في تسعينيات القرن الماضي، عقب احتلالها للإقليم ومناطق واسعة في محيطه بعد تهجير سكانها.