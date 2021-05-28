أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الجمعة، إصابة أحد جنودها في قصف أرميني على مواقع عسكرية تابعة لها في جمهورية "ناختشيفان" ذاتية الحكم.

وقالت الوزارة الأذربيجانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "مواقعنا تعرضت للقصف من القوات المسلحة الأرمينية من عدة اتجاهات، وذلك بالقرب من قرية "أشاغي بوزغوف" في منطقة "بابك" بجمهورية "ناختشيفان" ذاتية الحكم".

وأوضح البيان أن "الجندي مرادوف الخان إلهام، أصيب بجروح في كتفه نتيجة القصف الأرميني". وأضافت الوزارة "نتمنى للجندي الجريح الشفاء العاجل".

واختتمت الوزارة الأذربيجانية قائلة "تم قمع الجانب المقابل بنيران انتقامية من قبل وحدات جيش السلاح المشترك".

والخميس، حث ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بنيويورك، أذربيجان وأرمينيا على ضبط النفس لتجنب أي أعمال قد تزيد من تصعيد التوتر بين البلدين.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة خارجية أذربيجان، قيام جنود أرمنيين بزرع ألغام على أراضيها، واصفة ذلك بـ"العمل الإرهابي والتخريبي".

وأشارت إلى أسر 6 جنود أرمنيين، إثر تجاوز فرق استكشافية وتخريبية تابعة للجيش الأرميني الحدود بين البلدين في منطقة كلبجار بأذربيجان.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أُجبرت أرمينيا على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار إثر نصر حققته أذربيجان في عمليتها العسكرية التي انطلقت لتحرير إقليم "قره باغ" في 27 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه بعد قرابة 3 عقود على احتلاله.

وكانت قوات الاحتلال الأرميني دمرت مدنا وقرى وبلدات بالكامل بقره باغ في تسعينيات القرن الماضي، عقب احتلالها للإقليم ومناطق واسعة في محيطه بعد تهجير سكانها.