الفلبين ترفع حظر سفر العمال إلى السعودية

رفعت الفلبين اليوم السبت الحظر المفروض على نشر عمالها في السعودية، والذي فرضته بعد تلقي تقارير تفيد بأنه طُلب من العمال تحمل تكاليف اختبار كوفيد-19 والحجر الصحي في المملكة.

قال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو الثالث إن بلاده قررت رفع الحظر، بعدما أخطرتها السعودية رسميًا السبت بأن وكالات التوظيف وأصحاب العمل السعوديين سيتحملون تكاليف الاختبارات و10 أيام من الحجر الصحي للفلبينيين.

منع الحظر، الذي فرضه بيلو الثالث الخميس، أكثر من 400 عامل فلبيني من الصعود على متن رحلات الخطوط الجوية الفلبينية المتجهة إلى المملكة الجمعة.

تقطعت السبل بالعديد منهم في مطار مانيلا، وتوسل البعض للحكومة وهم يبكون من أجل رفع الحظر على الفور.

قال بيلو "أعتذر عن الإزعاج والقلق اللحظي الذي انتاب عمالنا الفلبينيين الأعزاء في الخارج".

الفلبين هي مصدر رئيسي للعمالة العالمية. تتطلب لوائحها من وكالات التوظيف وأصحاب العمل الأجانب تغطية تكاليف اختبارات كوفيد-19 والحجر الصحي، التي ستكون عبئًا ماليًا على العمال الفقراء في الغالب.