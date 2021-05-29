تسليم قاعدة عسكرية أمريكية في كابل للقوات الأفغانية

تسلمت وزارة الدفاع الأفغانية.، مجمع كابل الجديد، وهي قاعدة عسكرية رئيسية للقوات الأمريكية وسط العاصمة.

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة طلوع نيوز عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، فؤاد أمان، اليوم السبت.

وقال أمان، خلال حفل أقيم لتسليم القاعدة، إن: "القائد الأعلى للقوات الأمريكية والناتو، الجنرال سكوت ميلر، أكد على استمرار دعم المجتمع الدولي للقوات الأفغانية".

وفي أعقاب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخاص بسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول ذكرى هجمات 11 سبتمبر، تواصلت أنشطة سحب تلك القوات التي انطلقت خلال الأسبوع الأخير من أبريل/ نيسان الماضي.

والثلاثاء، أعلنت قيادة القوات المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن عملية الانسحاب من أفغانستان وصلت بين 16 و 25 في المئة، بينما ذكر مسؤولون عسكريون أنه من المنتظر أن تكتمل العملية في منتصف يوليو/تموز بدلاً من 11 سبتمبر/أيلول القادم.

وقالت القيادة المركزية في بيان: "منذ قرار الرئيس(بايدن)، أخرجت الولايات المتحدة حوالي 160 شحنة من طراز سي -17 من أفغانستان، وتم تسليم 10000 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية لتدميرها".

واشار البيان أن الولايات المتحدة سلمت 5 منشآت عسكرية في أفغانستان إلى الجيش الوطني الأفغاني.

والخميس، قال الرئيس أشرف غني في حفل أقيم في جامعة كابل، إنه: "مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، تفتح أفغانستان فصلا جديدا في علاقاتها مع حلفائها والمنطقة، وهو يتطلب التخطيط السليم".

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه في الولايات المتحدة.