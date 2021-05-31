الصين تسمح بإنجاب 3 أطفال في إجراء لمواجهة ارتفاع معدلات الشيخوخة

أعلنت الحكومة الصينية، الاثنين، أنها ستسمح لكل زوجين بإنجاب ثلاثة أطفال.

وتم الإعلان عن القرار بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي برئاسة الرئيس شي جين بينغ، اليوم، حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وجاء في بيان للحكومة، أنّ القرار "جزء من سياسة إصلاح شاملة لمواجهة تحديات ارتفاع معدلات الشيخوخة بين السكان".

وذكر البيان أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات رئيسية لمعالجة مشكلة ارتفاع معدلات الشيخوخة من خلال إصلاح سياسة المواليد.

وأوضحت الحكومة أن السياسة الجديدة بشأن المواليد "سيرافقها تدابير داعمة"، حسب المصدر ذاته.

وأضافت: "سيؤدي ذلك إلى تحسين التركيبة السكانية في الصين".

يشار أنه في العام 2016 تراجعت الصين عن سياسة إنجاب الطفل الواحد، بسبب إلحاح مشكلة شيخوخة المجتمع، واعتمدت سياسة إنجاب طفلين بدلا من واحد، لاستعادة الحيوية المجتمعية وتعويض نقص العمالة.

وكانت تشير التوقعات أن يصل العدد الإجمالي للسكان إلى مليار و450 مليون نسمة بحلول 2029 مع تطبيق سياسة الطفلين.

ويبلغ عدد سكان الصين حاليا مليارا و398 مليون نسمة، حسب تعداد 2019، وهو ارتفاع طفيف عن تعداد العام 2017 والذي بلغ ملياراً و386 نسمة.

وبدأت الحكومة بتطبيق سياسة الطفل الواحد في 1979، بهدف الحد من تزايد السكان وتحقيق التنمية الاقتصادية.