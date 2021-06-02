احتراق وغرق سفينة إمداد للبحرية الإيرانية في بحر عمان

اشتعلت النيران في أكبر سفينة إمداد للبحرية الإيرانية قبل أن تغرق في وقت لاحق، الأربعاء، في خليج عمان في ظروف غامضة، حسبما أعلنت البحرية الإيرانية.



وقالت وكالتا أنباء فارس وتسنيم إن الجهود فشلت في إنقاذ سفينة "خرج"، التي تحمل اسم الجزيرة التي تشكل محطة رئيسية لتصدير النفط الإيراني.

وقال التلفزيون الرسمي إن الحريق بدأ في الساعة 2:25 صباحًا وفشل رجال الإطفاء في احتوائه، لتغرق السفينة بالقرب من ميناء جاسك الإيراني، الذي يبعد حوالي 1270 كيلومترًا جنوب شرق طهران على خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية لبحارة يرتدون سترات نجاة أثناء مغادرة السفينة بينما تضطرم النيران خلفهم. وأشار التلفزيون الحكومي ووكالات الأنباء شبه الرسمية إلى أن "خرج" سفينة تدريب.

وتعمل سفينة خرج كواحدة من بضع سفن البحرية الإيرانية القادرة على توفير الإمداد في البحر لسفنها الأخرى. كما تستطيع رفع حمولات ثقيلة وتكون بمثابة نقطة انطلاق للمروحيات. انضمت السفينة، التي صنعت في بريطانيا ودشنت عام 1977، إلى البحرية الإيرانية عام 1984 بعد مفاوضات مطولة عقب الثورة الإيرانية عام 1979.

يمثل غرق "خرج" أحدث كارثة بحرية لإيران. فخلال تمرين عسكري إيراني عام 2020، أصاب صاروخ بالخطأ سفينة بحرية بالقرب من ميناء جاسك، مما أسفر عن مقتل 19 بحارًا وإصابة 15 آخرين. وفي عام 2018 أيضًا، غرقت مدمرة تابعة للبحرية الإيرانية في بحر قزوين.